石川県小松市で、知人男性の頭や顔などを拳や工具で殴り死亡させたとして44歳の男が逮捕されました。傷害致死の疑いで逮捕されたのは石川県小松市安宅町の自称・建設業、竹松勇作容疑者（44）です。竹松容疑者は今月14日ごろからきのう午前4時半ごろにかけて、自宅において小畑正博さん（51）の頭や顔、胸などを拳や工具で殴る暴行を加え、死亡させた疑いが持たれています。竹松容疑者自ら110番通報し、小畑さんとは面識があったと