パキスタン各地で豪雨による洪水や土砂崩れが相次ぎ、これまでに300人以上が死亡しました。【映像】相次いだ洪水・土砂崩れの様子現地メディアなどによりますと、パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ州全域で14日から15日かけて集中豪雨により洪水や土砂崩れが発生しました。これにより300人以上が死亡、多数の行方不明者が出ています。一部の村では大部分が壊滅状態となり、瓦礫の下に閉じ込められている人がいると