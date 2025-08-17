新疆ウイグル自治区フトビ県・ECテクノロジー産業パークのプロダクト・ソーシングセンターエリアに行くと、新疆産の綿を使って作られた布団や靴下、下着のほか、特色ある乳製品や肉製品などが並んでいた。また、ライブ配信ルームでは、パーソナリティ4人が、スマホに向かって、視聴者に新疆の特色ある商品をPRしていた。倉庫・物流センターに行くと、ベルトコンベアの上を流れる発送される荷物が、カメラで認識された後、効率よく