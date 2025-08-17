特別仕様の路面電車シンガーソングライターで俳優の福山雅治(長崎市出身)がインスタグラムを更新。路面電車「クスノキ号」との2ショットが注目を集めている。「長崎電鉄さんとのこの企画。junaidaさんの絵に一目惚れしたことから始まって、長崎人にとっての生活の一部になれたこと。こんなに嬉しいことはありません」とつづり、長崎電気軌道のラッピング電車「クスノキ号」の前に立つ写真をアップした。被爆2世の福山は、被