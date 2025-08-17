ÂçÀÚ¤Êµ­Ç°Æü¤Ï¤¢¤Î¾ÆÄ»²°¤Ç5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖSUPER EIGHT¡×¤¬¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ë½¸·ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬8·î8Æü¸á¸å8»þ08Ê¬¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö8·î8Æü¤Ï¥¨¥¤¥È¤ÎÆü¡ª5¿Í¤ÇÄ»µ®Â²¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤ÎÉã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¾ÆÄ»¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÄ»µ®Â²¡×¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£(º¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë)ÂçÁÒÃéµÁ¡¢²£»³Íµ¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢´Ý»³Î´Ê¿(