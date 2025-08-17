旅の途中でふらりと立ち寄れば、その土地ならではの魅力や味覚に出会える「道の駅」。絶景やご当地グルメ、ユニークな体験など、訪れる理由は人それぞれです。そんな中で多くの人が「一度は行ってみたい！」と心惹かれたスポットはどこなのでしょうか。All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「広島県の道