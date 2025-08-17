お盆をふるさとで過ごした人たちのUターンがピークを迎え、JR秋田駅では家族との別れを惜しむ姿が見られました。JR秋田支社によりますと、秋田から東京に向かう上りの秋田新幹線は16日・17日ともに終日満席となっています。東京行きの空の便も秋田空港、大館能代空港ともに17日は満席の便も多く、お盆をふるさとで過ごした人たちのUターンがピークを迎えています。JR秋田駅では家族を見送る人たちが多く見