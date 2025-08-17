古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人３選手が所属するバーミンガムは現地８月16日、チャンピオンシップ第２節で大橋祐紀を擁するブラックバーンと対戦。２−１の逆転勝利を収めて、今季のリーグ戦初白星を飾った。岩田と古橋が先発、藤本がベンチスタートとなったバーミンガムは、スコアレスで迎えた50分に先制を許す。それでも90分にジェイ・スタンフィールドのPKで同点に追いつくと、90＋８分には途中出場のリンドン・ダイ