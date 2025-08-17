群馬県桐生市で14日夜、同市内の市立中学校に通う中3の男子生徒Ａ（15）が医師の父親を刺殺した事件。殺人の疑いで逮捕された男子生徒は16日、前橋地検へ送検された。男子生徒は同級生に「お父さんが嫌い」「家に極力帰りたくない」と漏らし、夏休み期間中も友人宅を泊まり歩いていたという。 〈画像〉サッカー部だった男子生徒の家の玄関前に置かれていた使い古されたサッカーボール 友人宅を転々と...「お父