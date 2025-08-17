17日午後、兵庫県姫路市の川で、男性が川の中で沈んだ状態で発見され、搬送の病院で死亡が確認されました。男性は川で知人らと遊泳していたということです。17日午後2時20分ごろ、姫路市にある夢前川で、男性から「知人が溺れている」と付近を警戒中の警察官に申告がありました。警察によりますと、30代ぐらいの男性が川の水深約3．2mの所で沈んだ状態でいるのを知人が発見したということです。男性は意識不明の状態で病院