フリーアナウンサーの馬場典子（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。姉からもらったというハンドメイドのアクセサリーを披露した。【写真】馬場典子アナの姉手作りのアクセサリー「姉が新しい趣味を活かして4ヶ月遅れのバースデープレゼントをくれました」とつづり、自撮りショットをアップ。「チェコビーズを贅沢に使ったピアス」と、愛情こもった手作りのピアスを紹介した。この投稿には「素敵〜」「髪型にもお似合