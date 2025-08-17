◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）阪神・石井大智投手が、プロ野球新記録の４０試合連続無失点を成し遂げた。２点リードの８回にマウンドへ。先頭の泉口を中飛に抑え、続く岡本に遊撃内野安打を許した。だが、キャベッジを内角１５０キロ直球で見逃し三振、岸田を右飛に仕留め、またスコアボードに「０」を刻んだ。「頭に当たった試合も、その試合は２球しか投げていない。その後に湯浅が抑えてく