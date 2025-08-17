日本列島はきょうも各地で最高気温が37℃を超えるなど猛烈な暑さとなりました。関東地方に9日ぶりに「熱中症警戒アラート」が発表された、きょう。朝から気温が上昇し、前橋市や名古屋市などで37℃を超えるなど全国の127地点で猛暑日となりました。「去年より暑いような気がしますね。タオルがないと夏は外に出られない」あすも関東地方を中心に危険な暑さが続く見込みで、前橋市や埼玉県熊谷市で39℃、甲府市などで38℃が予想され