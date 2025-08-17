全国に眼鏡市場を展開するメガネトップが、熊本城で働く人たちにサングラス100本を贈りました。 熊本城では今年6月に「スタッフがサングラスを着用する場合がある」と発表していて、メガネトップでは「全国から大きな反響があり、熊本城の取り組みに共感した」としています。