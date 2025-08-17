17日午後5時30分、北海道と気象台は、豊富町、幌延町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・豊富町・幌延町