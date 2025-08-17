熊本・阿蘇市が支払った損害賠償金を当時の市長が負担するよう求めた裁判で、被告の市側で補助参加していた当時の市長が最高裁に上告しました。この裁判は、阿蘇市が農事組合法人に支払った損害賠償金など8359万円余りについて、「当時の市長の佐藤義興氏が負担すべき」として市民団体が市を訴えているもので、先月、福岡高裁は、原告の主張を認め、市の控訴を棄却しました。上告の理由について佐藤氏の代理人弁護士は「判決は国家