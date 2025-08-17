学校給食の現状や課題を知ってもらおうと、岡山市でイベントが開かれました。岡山市の学校給食に関わる職員や、保護者らでつくる団体が開いたものです。（岡山市の学校給食をみんなで良くする会岡村真沙子会長）「少しでも学校給食に関心を持ってほしいということで開催しています。親子連れでたくさん来てくれてうれしく思っています」 参加者は、給食の調理工程を体験したり、揚げパンや夏野菜のみそ汁を試食したりし