カナダの航空大手エアカナダの客室乗務員でつくる労働組合が待遇の改善を求めてストライキに入り、日本への路線を含む全ての便が欠航しています。【映像】エアカナダ 1万人以上の客室乗務員がストライキエアカナダの客室乗務員の組合は、これまで飛行機が地上にいる間に業務している時間に賃金が支払われていなかったなどとして、待遇の改善を求め会社側と交渉を続けていました。会社側は時給の半分の支払いを回答したものの