サンコーは8月7日、ドリンクを入れて楽しめる「推しドリンク、見せる冷蔵庫『お部屋に自販機』」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は1万6800円。新製品は、自動販売機型の小型冷蔵庫で、ボタンを押すと「ガコンッ」と缶が落ちてくるギミックを自宅で再現できるのが特徴だ。お気に入りのドリンクを入れれば、自分だけの「推しドリンク」コーナーを作れる。サイズは幅235×奥行41