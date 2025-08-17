数々の冒険をサバイブしたGoogle Pixel 3。ケースつけてもボロっボロだが、右のApple純正クリアケースのほうが間にたまったホコリは目立つ Photo: Kyle Barr / Gizmodo 2023年8月9日の記事を編集して再掲載しています。 昔みたいにAndroidとiOSの垣根はないよね！と思った自分が甘かった…。2023年、Pixel 3からiPhone 14 Proに乗り換えて、それを嫌というほど思い知りました。GoogleもAppl