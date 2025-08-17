25年JRA年間プロモーションキャラクターで俳優の佐々木蔵之介（57）が札幌記念の表彰式でプレゼンターを務めた。2年ぶりに札幌競馬場を訪れた佐々木は「しっとり濡れたターフと、それに映える馬たちの躍動感は、晴れた日とは異なる幻想的な雰囲気があり、心惹かれる光景でした。また、ゴール前の盛り上がりは、雨上がりの熱気も加わって胸が高鳴りました」とコメントした。