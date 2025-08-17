『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）放送に合わせて、8月30・31日の2日間にわたり、東京・有明アリーナにて、「Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ」が開催。31日の乃木坂46のライブの中で、メンバーの久保史緒里が視覚障がいの少女・百里（ゆり）さん14歳とピアノの連弾に挑戦。その演奏に合わせてメンバーがパフォーマンスする様子が、同日の「24時間テレビ」内で生放送される。【写真】乃木