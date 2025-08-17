◇第107回全国高校野球選手権県岐阜商―明豊（2025年8月17日甲子園）帝京を率いて甲子園春夏51勝の前田三夫前監督（76）が朝日放送系の「県岐阜商―明豊」の試合で解説を務めた。初回に横山温大外野手（3年）の右前適時打などで県岐阜商が3点を先制した。横山は先天的に左手指がないハンディを背負って野球を続ける中で、打撃では引き手となる右手を徹底的に鍛えるなど努力を重ねて今のスタイルをつくった。4回の打