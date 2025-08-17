【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】米公共ラジオＮＰＲは１６日、米露首脳会談が１５日に行われた米アラスカ州アンカレジにあるホテルで、米政府が用意した関連資料が外部に流出していたと伝えた。報道によると、宿泊客が１４日朝、プリンターに資料８枚が放置されているのを見つけた。うち６枚には会談の時間や部屋の名前などが書かれ、「贈り物」の項目には「米大統領からプーチン露大統領へ。ハクトウワシの卓上像」