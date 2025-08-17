女優の中山忍が１７日までに自身のＳＮＳを更新。姉で昨年１２月に亡くなった女優・中山美穂さんを“抱きしめる”ショットを公開した。忍は美穂さんが表紙に掲載されている雑誌を胸に抱く写真などをインスタグラムに載せ「懐かしいため息が出るほど綺麗だったね」「姉が長年お世話になりました」と投稿。美穂さんがたびたび表紙を飾った美容月刊誌「美ＳＴ」の１６周年を記念し、「愛おしむように和やかにときには涙し