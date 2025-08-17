【津田学園―横浜】６回横浜２死三塁。小野が中前適時打を放つ＝甲子園◆横浜５−０津田学園横浜は５番の小野も大会初タイムリー。六回２死三塁から初球を中前に運び、「（４番の）奥村（頼）さんが三塁まで走者を進めてくれて、初球から思い切って振ろうと決めていた。チームを勢いづけることができた」とうなずいた。八回には一塁側フェンス際でファールフライを捕球。一塁の守備では、ショートバウンドをすくい上げ