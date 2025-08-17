〈「空襲の夜を思い出すので、今でも花火は見られません」一夜で1400人超が死亡…長岡空襲の93歳生存者が語る“80年経っても消えない”恐怖〉から続く一瞬のうちに市街地の8割が焼失した長岡空襲（新潟県長岡市）。市内への爆撃では分かっているだけで1489人が亡くなった。あれから80年が経過した今も、297人が亡くなった平潟神社や、身元不明者が埋葬された昌福寺では、空襲があった8月1日早朝から慰霊祭や法要が行われている。