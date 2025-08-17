〈「他人を犠牲にして、なんで私は生き残ってしまったのか」火の海をのがれて“井戸”に飛び込み…87歳女性がずっと口外できなかった“空襲の夜”の壮絶体験〉から続く1945年8月1日の深夜、米軍B29爆撃機が約925トン・計約16万3500本もの焼夷弾を投下して、新潟県長岡市の市街地の8割を焼き払った。長岡空襲だ。これら市内への米軍爆撃による犠牲者数はこれまで1488人とされていたが、今年新たに1人が判明して1489人になった。長