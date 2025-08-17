相続争いを避けるために親が生前にできることはなにか。相続専門の税理士・天野隆さんは「節税対策や現金での納税準備は大切だが、ほかにも見落とされがちな財産がある。これを子供に与えていることが“争族”化を防ぐポイントだ｣という――。※本稿は、天野隆・税理法人レガシィ『相続は怖い』（SB新書）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■財産を均