浜松市は物価高騰対策として、キャッシュレス決済アプリPayPayを利用したプレミアム付きデジタル商品券を発行します。浜松市のプレミアム付きデジタル商品券はキャッシュレス決済アプリPayPayを利用し、1口5000円で6000円分の買い物ができます。販売総数は25万口。申し込めるのは12歳以上の浜松市民で1人1口まで。申込期間は9月1日から30日までで、上限を超えた場合は10月1日以降に抽選結果が通知されます。利用期間は2025年10月1