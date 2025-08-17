2019年に湖西市の中学校でいじめがあった問題で、田内市長が被害者の両親と面会し再調査しないことを伝えました。この問題は2019年、湖西市の中学校に通う女子生徒がいじめを受けて不登校になったものです。市の教育委員会が設置した第三者委員会は2023年「対応が不適切だった」と結論付けましたが、被害者側は「調査が不十分」と指摘していました。8月14日、湖西市の田内市長が被害者の両親と面会し再調査しないことを伝えたとい