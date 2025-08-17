16日、記録的な大雨となった浜松市天竜区では、50件以上の浸水被害が確認されています。16日、浜松市北部と南部では「記録的短時間大雨情報」が発表されるほどの猛烈な雨が降り、天竜区では降り始めからの雨量が464,5ミリを観測しました。この大雨により、天竜区船明地区では床上浸水7件、床下浸水およそ50件などの建物被害が確認されています。17日午後、上空から船明地区を見てみると、浸水被害にあったとみられる住宅から畳など