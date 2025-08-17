お盆休み最終日の17日、新幹線の上りでは混雑のピークを迎えました。（帰省者）「実家に帰省していました東京に戻ります」「（母）:サファリパークに行ったんだよね？「（息子）:楽しかったです。」JR東海によりますと、東海道新幹線の混雑は17日が上りのピークとみられ、午後3時現在の静岡駅での新幹線自由席乗車率は上りの「ひかり」が 140％「こだま」が80％、下りは落ち着いています。続いて高速道路です。