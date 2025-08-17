シンガー・ソングライター松任谷由実（71）が15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。かつてストーカー被害に遭ったことを告白した。この日はフリーアナウンサーの滝川クリステルをゲストに迎え、滝川が取り組んでいる動物保護や動物虐待対策問題などさまざまなトークを展開した。その流れでユーミンは「私、ずいぶん昔に、ストーカー被害に遭ったことがあり、その時の愛犬を刺されたんですよ