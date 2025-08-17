17日の札幌12R・阿寒湖特別（芝2600メートル）は1番人気レクスノヴァス（牡3＝上村、父キタサンブラック）が押し切り勝ち。道中は好位のインで脚をためると、直線半ばで力強く抜け出した。上村師は「メンバーがそろった中で、秋に向けていい勝ち方で連勝してくれた。距離は延びても大丈夫。ここで1回楽させて、（馬の状態を見て）菊花賞に行けるか」と秋の大舞台を目標に掲げた。