NHK大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は7カ月間半、10代将軍家治の時代を描いてきた。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「家治は26年間将軍の座にあったが、政治は老中の田沼意次に丸投げしていた。しかし、その死の間際、異変が起こった」という――。■10代将軍・家治は50歳で病にたおれ死去大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）において10代将軍の徳川家治(いえはる)を演じるのは眞島秀和さんです。家治が生まれたの