丸山留依（19＝静岡、127期）が平塚F2モーニングで完全Vを決め、青森、静岡から3場所連続で完全優勝を達成。18日付でA級2班へ特別昇班することとなった。早期卒業の市田龍生都を除き、今年5月にデビューした127期の中では特別昇班一番乗りとなった。