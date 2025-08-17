ブルワーズが１５日（日本時間１６日）の敵地レッズ戦に延長１１回、６―５で競り勝ち、１９８７年の球団記録を３８年ぶりに塗り替える１４連勝を飾った。７点差をひっくり返した前日の同カードに続き、この日も?ミラクル?が発動した。１―２の９回一死一、二塁から１番・フリリックが二ゴロを放ち、併殺で連勝ストップかと思われた。ところが遊撃のデラクルスが一塁へまさかの悪送球。土壇場で同点に追いついた。タイブレー