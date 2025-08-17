女子プロレス「マリーゴールド」１７日の東京・渋谷区スポーツセンター大会で、ユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持する?超貴婦人?桜井麻衣（３４）が田中きずなに貫録勝ちを収めた。この日にシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」のスターリーグ公式戦が行われ、昨年準優勝の桜井は田中と対戦した。終盤に桜井はバズソーキックとシャイニングケンカキックで猛攻を見せる。ここはカウント２で返されたが、直後に