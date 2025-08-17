「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）阪神・石井大智が八回に４番手で登板し、プロ野球新記録となる４０試合連続無失点に到達した。藤川監督は「まあまあ、いつも通りで彼らしいピッチングだったと思いますね」と振り返り、記録達成については「お任せします、そのあたりは。選手たちは道中ですから。シーズンが終わった時にどういった成績があるのかというところは個人の楽しみでもあるし、ゲームのある４時間はチーム