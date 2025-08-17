月曜日は夏の高気圧に覆われて、日中は広い範囲で晴れるでしょう。厳しい暑さが続き、西日本や東日本では35℃以上の猛暑日になる所がありそうです。特に関東や東海で気温が高くなり、猛暑日地点が増えるでしょう。前橋や熊谷（埼玉）で39℃と、内陸では40℃に迫る危険な暑さになりそうです。暑い時間の外出は避けて、室内でもこまめな水分補給を心がけ、熱中症にお気をつけください。気温の上がる午後は、関東から西を中心に雷雲が