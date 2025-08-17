「中日４−５ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手は、２０２２年９月２３日の広島戦以来となる１０５９日ぶりの日本球界での登板で、５回５安打１失点、５奪三振、１四球。勝利投手の権利を得て降板したものの、味方が五回裏に同点に追い付かれ、勝敗はつかなかった。藤浪は球団を通じ「初登板でしたが、落ち着いて投げられましたし、内容はまずまず良かったかなと思います。ただ早いイニングで