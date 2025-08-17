牡牛座・女性の運勢 社会面での重要な転換期、そしてそれに伴う生活面＆牡牛座の生活というものへの考え方へも、大きな変化が予想される時期です。基本いまはジャンルを問わず積極策がよさそう。もし仕事面で「いままでのままではいられないな」と感じているなら、転職活動や新たな資格取得、スキルアップは追い風として働くでしょう。それをあと押しする展開も起こりやすいはず。また生活面でも、いままでのこだわり、習慣を見直