獅子座・女性の運勢 自分の考えや意見を積極的に周囲に伝え、早い流れに乗っていきたい時期。いま獅子座の対人関係は非常にまれなレベルで速く動いており、人とのかかわりを中心にその日常は一気に様子を変えるでしょう。また、いまは獅子座自身も非常に成長意欲が高いよう。ただ自分自身はまだ迷いやすいので、周囲の勢いにエネルギーをもらい「いまできること」を的確に見極めていくのがいいかな。先のことを考えすぎない