乙女座・女性の運勢 展開が早く、いっそうの進化を求められる社会運が続きます。いまはまさに飛躍的な成長のチャンスでしょう。もし最近、新しい役割を担うことになったのなら、それに必要な能力を積極的に身につけ、状況の主導権を握ってください。簡単ではないけれど、受け身でいては得られない何かが手に入ります。また、早い流れに影響を受け日常生活や乙女座自身の意識も大きく変わっていきそう。いままでの経験にこだわらず