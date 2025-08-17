天秤座・女性の運勢 天秤座の意欲、積極的かつ独創的な行動に周囲が刺激され、状況が一気に動き出す重要な流れのなかにいます。もしいまやりたいこと、「ここは勝負賭けておくところ！」と思う内容があるのなら、直感を信じ動いてしまっていいでしょう。周りはそんな天秤座に影響を受け、感じ、それぞれに動き出す雰囲気です。何かあったら意見をもらうのもアリですが、基本決めるのは自分自身。話すことで楽しく&視野が広が