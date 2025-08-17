マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」は、全国の医療機関で本格的に普及しつつあるといえます。 一方で、有効期限が切れていたら受診できないのか、もしくは10割負担になるのでは、といった不安が頭をよぎる人もいるかもしれません。 この記事では、期限切れのマイナ保険証は医療機関で使えないのか、費用は全額自己負担になるのかなどについてまとめました。 マイナ保険証の