山羊座・女性の運勢 社会面での状況の変化が相次ぎ、その新しい流れに意欲的に食らいついていきたいパワフルな時期が続きます。いま縁のある内容はどれも山羊座に新しい挑戦をうながすものですが、実際にこの経験が、山羊座の新たな一面を開花させる可能性は高いよう。直感を信じ、未知なるものを避けないで進みましょう。それと連動して、家族関係や生活のスタイルなど、日常部分も大きく動き出します。不安や不明瞭さからなかな