【津田学園―横浜】８回横浜１死二塁。阿部葉が右前適時打を放つ＝甲子園◆横浜５−０津田学園横浜の阿部葉が八回のタイムリーを含む３安打。１回戦は無安打、２回戦は１安打とやや精彩を欠いていただけに、「ほっとした」と表情を崩した。三回はレフトに、六回はセンターに、八回はライトにと広角にライナーではじき返した。チームを引っ張るキャプテン。ここまでは「どうしても自分が決めよう、いいところを見せようと思って