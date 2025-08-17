魚座・女性の運勢 生活の環境や日常のリズム、家族間の関係性など、これまで「これが自分の普通」と思ってきた状況が大きく動くタイミング。それは密かに魚座が願っていた展開でしょうが、まさに動くべきときが来たのかもしれません。それに伴い、社会面でも新たな道筋が生まれます。いまの魚座は、今後自分は殻を破って新しくなる必要があると感じていそうですが、「具体的にまず何をするのがいいか」。それを教えてくれる何かな